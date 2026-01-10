Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: предпочёл бы не напрягать мозги и выигрывать гонки с 20-секундным отрывом

Алонсо: предпочёл бы не напрягать мозги и выигрывать гонки с 20-секундным отрывом
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о предстоящем сезоне.

«Всегда можно поиграться с теми средствами, что у тебя есть в наличии. В последнее время из-за того, что болиды стало сложнее преследовать, если ты хорошо квалифицировался, то мог сдержать оставшихся позади даже без темпа. Конечно, я бы хотел обладать преимуществом в пять секунд. Чтобы позади меня не было машин. Но я не могу от них оторваться. Мне приходится по-разному использовать свой опыт, чтобы проявлять его в разных поворотах, чтобы меня не обогнали.

В следующем сезоне ситуация может повториться, но с использованием энергии, которую можно задействовать на разных участках трассы и получить неожиданные результаты. При использовании мозга на 200% нельзя будет гордиться седьмым или шестым местом. Я бы предпочёл не напрягать мозги и выигрывать гонки с 20-секундным отрывом от преследователей», — приводит слова Алонсо RacingNews265.

Материалы по теме
KitKat выпустил шоколадки в виде болидов Формулы-1
Истории
KitKat выпустил шоколадки в виде болидов Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android