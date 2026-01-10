Алонсо: предпочёл бы не напрягать мозги и выигрывать гонки с 20-секундным отрывом

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о предстоящем сезоне.

«Всегда можно поиграться с теми средствами, что у тебя есть в наличии. В последнее время из-за того, что болиды стало сложнее преследовать, если ты хорошо квалифицировался, то мог сдержать оставшихся позади даже без темпа. Конечно, я бы хотел обладать преимуществом в пять секунд. Чтобы позади меня не было машин. Но я не могу от них оторваться. Мне приходится по-разному использовать свой опыт, чтобы проявлять его в разных поворотах, чтобы меня не обогнали.

В следующем сезоне ситуация может повториться, но с использованием энергии, которую можно задействовать на разных участках трассы и получить неожиданные результаты. При использовании мозга на 200% нельзя будет гордиться седьмым или шестым местом. Я бы предпочёл не напрягать мозги и выигрывать гонки с 20-секундным отрывом от преследователей», — приводит слова Алонсо RacingNews265.