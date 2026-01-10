Глава «Рейсинг Буллз» рассказал, над чем нужно поработать Лоусону

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался о пилоте команды Лиаме Лоусоне.

«Мы знали его с печально известного дня в Зандворте. Он работал с нами в роли резервного гонщика и хорошо вписывался в команду. Если говорить о темпе, то Лиам обрёл стабильность, что было для нас самым важным. Это стало ключевым фактором, когда мы решили наградить его местом на следующий сезон. Мы быстро привыкли к работе с ним в прошлом году. Это сильная сторона нашего коллектива. Все понимают, что подобное может случиться. Поскольку мы взращиваем таланты, мы привыкли к изменениям – даже к тем, что происходят по ходу сезона.

Никто не впадает в панику из-за нового пилота. Мы всегда спокойно реагируем. «Окей, хорошо. Вернём Лиама». Он хорошо вписывается в нашу философию. Он уже много лет входит в программу «Ред Булл». И в прошлом году он хорошо со всем справился. Несмотря на понижение и трудности, он был быстрее Хаджара в нескольких гонках. Нам необходимо поработать над его квалификационным темпом, но потенциал огромен», – приводит слова Байера RacingNews365.