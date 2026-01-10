Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «Рейсинг Буллз» рассказал, над чем нужно поработать Лоусону

Глава «Рейсинг Буллз» рассказал, над чем нужно поработать Лоусону
Комментарии

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался о пилоте команды Лиаме Лоусоне.

«Мы знали его с печально известного дня в Зандворте. Он работал с нами в роли резервного гонщика и хорошо вписывался в команду. Если говорить о темпе, то Лиам обрёл стабильность, что было для нас самым важным. Это стало ключевым фактором, когда мы решили наградить его местом на следующий сезон. Мы быстро привыкли к работе с ним в прошлом году. Это сильная сторона нашего коллектива. Все понимают, что подобное может случиться. Поскольку мы взращиваем таланты, мы привыкли к изменениям – даже к тем, что происходят по ходу сезона.

Никто не впадает в панику из-за нового пилота. Мы всегда спокойно реагируем. «Окей, хорошо. Вернём Лиама». Он хорошо вписывается в нашу философию. Он уже много лет входит в программу «Ред Булл». И в прошлом году он хорошо со всем справился. Несмотря на понижение и трудности, он был быстрее Хаджара в нескольких гонках. Нам необходимо поработать над его квалификационным темпом, но потенциал огромен», – приводит слова Байера RacingNews365.

Материалы по теме
KitKat выпустил шоколадки в виде болидов Формулы-1
Истории
KitKat выпустил шоколадки в виде болидов Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android