«Считал, что это станет причиной его поражения». Баттон — о характере Норриса

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Ландо обычно не скрывает своих чувств. Стоит сказать, я считал, что это станет причиной его поражения. В его таланте нет сомнений. У него невероятная скорость. Я хорошо помню его первые тесты за «Макларен» в Венгрии. Он с самого начала был невероятно быстр», – приводит слова Дженсона Баттона Crash.

Напомним, Норрис стал чемпионом сезона-2025. Второе место по итогам чемпионата занял четырёхкратный обладатель титула, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье место осталось за напарником Норриса Оскаром Пиастри.

