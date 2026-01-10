Видео: швейцарец и немец на «Ниве» ищут генератор для продолжения борьбы на «Дакаре»

Марсель Адельман и Сладьян Милич, представляющие швейцарский экипаж команды Oasis Rally Team и выступающие на машине Lada Niva, рассказали о поиске генератора для автомобиля, чтобы продолжить борьбу на «Дакаре»-2026.

«Сегодня день отдыха. Мы готовим машину ко второй половине «Дакара» — это для нас решающий день. Дел невпроворот, нужно многое сделать и найти запчасти, чтобы выжить на трассе. Сейчас вот выкроили немного времени для Светы и этого важного интервью, чтобы рассказать последние новости», — сказал Адельман.

«Вчера у нас снова были проблемы с этой деталью, мы её починили, но теперь ищем новые запчасти — нужно забрать их сегодня, иначе гонка для нас закончена», — добавил Милич.

«Хорошо, дорогие зрители, у меня есть вопрос для вас. Для Lada Niva инжекторная 1996 года — от какой другой машины, возможно, подойдёт генератор? Или, второй вариант: знаете ли вы магазин, который может доставить в Саудовскую Аравию за 24 часа? Одно из двух — нам нужен генератор, срочно! Свяжитесь с нами, если можете помочь», — закончил Адельман.