Култхард: Хэмилтон прошёл пик формы
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о сравнении семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена.

«Каждое новое поколение гонщиков лучше предыдущего. Такова эволюция. В ситуации Макса и Льюиса поколения пересеклись, но между ними всё ещё есть разница. Ферстаппен очень прямолинеен, он всегда говорит, что думает. Если он чем-то недоволен, не стесняется в выражениях и всегда следует своим убеждениям. В этом плане Макс мне нравится больше Льюиса.

Что до скорости, тут сложно сравнивать. Льюис, как мне кажется, прошёл пик формы. Да, это странно слышать от такого неудачника, как я, но великие гонщики всегда едут как минимум на уровне своих партнёров по команде, а то и превосходят их. Хэмилтон в последние годы в «Мерседесе» был медленнее Расселла, а в «Феррари», похоже, не смог справиться с Леклером. Если судить исключительно по времени на круге и результатам на финише, Хэмилтон, вероятно, уже не тот, что раньше. Но всё равно он заслуживает уважения.

Ферстаппен? Он, как мне кажется, пока не достиг своего пика и продолжает прогрессировать. Мы не увидели всё, на что он способен. Прямо интересно, как далеко способен зайти этот парень», – приводит слова Култхарда GPBlog.

Комментарии
