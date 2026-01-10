Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алекс Албон оценил новый технический регламент Формулы-1

Алекс Албон оценил новый технический регламент Формулы-1
Комментарии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон оценил новый технический регламент Формулы-1.

«Сказал бы, что новые болиды будут более неестественными. Но, как мне кажется, это не так и плохо. Что хорошо, мы по-прежнему сможем атаковать выкладываясь на все 100%. Но да, есть случаи, при которых двигатель новых болидов будет легче перегрузить, чем в ситуации с прошлым поколением. Это неплохой регламент.

К сожалению, в Формуле-1 технологии и интуиция превзошли некоторые идеи правил прошлого образца. Но меня это не смущает. Может быть, мой подход немного отличался, потому что я рассматривал это как возможность вернуться в Формулу-1 в 2022 году», — приводит слова Албона RacingNews365.

Материалы по теме
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android