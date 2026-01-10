Пилот «Уильямса» Алекс Албон оценил новый технический регламент Формулы-1.

«Сказал бы, что новые болиды будут более неестественными. Но, как мне кажется, это не так и плохо. Что хорошо, мы по-прежнему сможем атаковать выкладываясь на все 100%. Но да, есть случаи, при которых двигатель новых болидов будет легче перегрузить, чем в ситуации с прошлым поколением. Это неплохой регламент.

К сожалению, в Формуле-1 технологии и интуиция превзошли некоторые идеи правил прошлого образца. Но меня это не смущает. Может быть, мой подход немного отличался, потому что я рассматривал это как возможность вернуться в Формулу-1 в 2022 году», — приводит слова Албона RacingNews365.