Эксперт объяснил, как «Ред Булл» будет агрессивно развивать болид Ф-1 в 2026-м

Технический эксперт Паоло Филизетти в колонке на RacingNews365 рассказал, как команда Формулы-1 «Ред Булл» подойдёт к развитию болида RB22 в сезоне-2026.

«Согласно информации, поступающей с базы «Ред Булл», подход коллектива под руководством Лорана Мекиса будет очень агрессивным, явно отличаясь, особенно на этапе подготовки к сезону, от программ других команд. Новый RB22 хотя и не ставит себе целью исключительно максимальную производительность, поскольку первая тестовая сессия послужит всем командам для функциональной обкатки различных электронных систем, управляющих силовой установкой, а также для создания алгоритмов, помогающих пилотам управлять активной аэродинамикой и доступным зарядом батареи, прибудет в Барселону с достаточно завершённой первой аэродинамической спецификацией. Затем она будет эволюционировать, но не радикально, в ходе последующих публичных тестов в Бахрейне.

На самом деле, такой подход представляет собой фундаментальную опору стратегии «Ред Булл». Более высокая степень проработки первоначальной аэродинамической концепции RB22 послужит эталоном для утверждения последующих обновлений, которые, согласно нашим источникам, будут чрезвычайно интенсивными в первой половине сезона. Эта программа была намечена уже некоторое время назад и также основана на усилении персонала и инструментов расчёта и моделирования, которые необходимы для проверки и корреляции данных, поступающих из аэродинамической трубы.

Хотя аэродинамическая труба прошла поэтапную модернизацию, это не новый объект, который сейчас строится в Милтон-Кинс. По этой причине аэродинамический департамент под руководством Энрико Бальбо уже несколько месяцев, и этот процесс ещё не завершён, ведёт интенсивную кампанию по найму специализированных техников. Среди них — инженеры по аэродинамической эффективности, специалисты по корреляции данных, а также руководители отделов CFD-моделирования и динамического моделирования.

По мере того как «Ред Булл» приближается к 2026 году с машиной, команда намерена сделать сильный акцент на непрерывном развитии автомобиля. Это также рассматривается как способ компенсировать любые потенциальные проблемы, которые могут возникнуть из-за всё ещё относительно нового проекта силовой установки.

Сложность управления разрядкой электрической энергии представляет собой вызов для всех производителей. Таким образом, «Ред Булл» стремится получить конкурентное преимущество в те фазы, когда всем в той или иной степени придётся сталкиваться с проблемами, связанными с силовой установкой, с пока ещё ограниченным опытом управления активной аэродинамикой. Короче говоря, в то время как многие изначально представляли Формулу-1 2026 года как чемпионат, где доминирует исключительно производительность силовой установки, «Ред Булл» уже показал, что это не ведёт к единственно возможному подходу к решению задачи. Конкурентное преимущество можно также искать за счёт интенсивной доработки аэродинамической концепции машины.

В конечном счёте кажется, что в Милтон-Кинс, как это уже случалось в прошлом, никогда не выбирают проторённые пути, а вместо этого ищут совершенно оригинальные трактовки», — говорится в статье.