Дебютант Ф-Е отреагировал на штраф в виде старта с последнего ряда и 4 баллов в лицензию

20-летний испанский гонщик Пепе Марти, выступающий в Формуле-E за команду Cupra Kiro, высказался о штрафе в виде старта с последнего ряда и четырёх баллов в лицензию за аварию в дебютной гонке сезона в Бразилии.

«Я не против наказания. Но думаю, оно находится на грани жёсткости. Я согласен со штрафом в виде потерь позиций на стартовой решётке, но не согласен с четырьмя штрафными баллами, потому что, в конце концов, сезон состоит из 17 гонок, за год можешь и получить 12 баллов, и получить четыре за то, что при всём уважении [Фелипе] Другович тоже сделал — просто без последующей аварии. Мне показалось это очень суровым», — приводит слова Марти издание RacingNews365.

