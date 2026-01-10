Скидки
«Не знал, как себя вести». Норрис — о том, что чувствовал на неделе перед чемпионством

«Не знал, как себя вести». Норрис — о том, что чувствовал на неделе перед чемпионством
Британский гонщик и чемпион Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» рассказал, что чувствовал на неделе перед Гран-при Абу-Даби.

«Неделя перед самой важной гонкой в моей жизни. Не знал, как себя вести, каким я должен быть. Не знал, должен ли я быть очень взволнованным или нет, напуганным. Думал, что буду чертовски нервным, потому что… Нервничаю перед каждой гонкой, каждой квалификацией, всегда. Это нормально.

Думал, что для меня всё будет слишком хаотично. Но, на самом деле, садясь в машину, почувствовал себя довольно готовым. Чувствовал себя очень спокойно. Просто ещё один рабочий день. Чувствовал себя готовым. Я всё ещё знал в голове: «Это оно, время пришло», — сказал Норрис на своём YouTube-канале.

