Ландо Норрис рассказал, какие мысли беспокоили его на последних кругах чемпионской гонки

Комментарии

Британский гонщик и чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», рассказал о своих эмоциях во время последних кругов Гран-при Абу-Даби — 2025, когда он приближался к своему первому титулу.

«Два круга до финиша, время начинает немного замедляться. Я начал думать о каждом маленьком винте, каждом болте, каждом проводе. Представлял внутри своей машины, что делает каждый элемент. Ты в этот момент: «Чёрт, что может пойти не так? Ведь всё идёт правильно».

Разум начинает думать об этих мелочах. Просто начал думать о своём первом дне в картинге. Был на этом маленьком теннисном корте, мы поставили слики на карт, и я просто делал «пончики» и веселился. И постепенно по кругу как бы представлял последующие годы: переход в серьёзные гонки, затем выступление в Европе, чемпионат мира 2014 года, Формула-4, Ginetta, Новая Зеландия, Херес, Ф-3, Ф-2.

Очень быстро, просто видеть картинки в голове, пока я еду, пока всё ещё пытаюсь удержать машину на трассе и не сделать ничего глупого. Все эти мысли проносятся в голове, я представляю их все и пытаюсь просто помнить их. И вот так прошли мои последние два круга, пока мы не проехали под отелем. Внезапно представил свою маму в боксах. Это был первый раз, первый момент за весь год, когда я начал осознавать, что происходит, что вот-вот произойдёт.

И всё, что я делал, — представлял боксы. Представлял там своих родителей, брата, сестёр, всех в боксах на последних четырёх поворотах. Я прошёл последний поворот, и снова — следующий этап эмоций начинает накрывать, и осознание того, что произошло. Последние 18 лет вели к этому одному моменту», — сказал Норрис на своём YouTube-канале.

Комментарии
