Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо был замечен на Audi Sport в день, когда болид Ф-1 «Ауди» проехал первые круги

Алонсо был замечен на Audi Sport в день, когда болид Ф-1 «Ауди» проехал первые круги
Комментарии

В пятницу, 9 января, в социальных сетях появился видеоролик, на котором 44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», был замечен на улицах Монако на автомобиле Audi Sport quattro.

Примечательно, что именно 9 января болид Формулы-1 немецкого коллектива «Ауди» проехал свои первые круги в рамках съёмочного дня в Барселоне.

Audi Sport quattro — раллийный автомобиль группы В, представленный в 1984 году как эволюция раллийной Audi quattro. На машине установлена пятиступенчатая механическая коробка передач с постоянным полным приводом.

Материалы по теме
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android