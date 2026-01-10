Алонсо был замечен на Audi Sport в день, когда болид Ф-1 «Ауди» проехал первые круги

В пятницу, 9 января, в социальных сетях появился видеоролик, на котором 44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», был замечен на улицах Монако на автомобиле Audi Sport quattro.

Примечательно, что именно 9 января болид Формулы-1 немецкого коллектива «Ауди» проехал свои первые круги в рамках съёмочного дня в Барселоне.

Audi Sport quattro — раллийный автомобиль группы В, представленный в 1984 году как эволюция раллийной Audi quattro. На машине установлена пятиступенчатая механическая коробка передач с постоянным полным приводом.