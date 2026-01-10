«Была бы трагедия». Николаев — о столкновении «КАМАЗ-мастер» с вертолётом на «Дакаре»-2021

Руководитель и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев высказался об инциденте на «Дакаре»-2021, когда экипаж Антона Шибалова подпрыгнул и задел вертолёт.

«Это правда. И, на самом деле, хочу сказать, здорово, что вообще всё вот так обошлось. Это могла быть трагедия. Конечно, вина полностью пилота вертолёта. Естественно, их задача — как можно ниже опуститься, чтобы сделать как можно более эффектные кадры и более эффектную съёмку, что он и хотел. Конечно, его наказали, даже, насколько знаю, уволили. Даже пришёл организатор к нам и сказал: «Спасибо, что вообще всё так обошлось». Дал понять, что давайте сильно не шуметь, потому что понимал, чем это могло обойтись.

Это под финиш «Дакара», вроде да, заключительный день. Экипаж был Антона Шибалова, который ехал на финиш. Вертолёт опустился слишком низко и в этот момент не увидел, что на дороге существовала такая яма с трамплином. Он опускается низко, Антон не видит его, ныряет в эту яму, подпрыгивает и достаёт фильтром вот эти «лыжи», которые у вертолёта есть. И повезло вот, что фильтр был не металлический, а пластиковый. Был бы металлический — вертолёт бы зацепился, была бы трагедия. Не знаю, чем бы там всё закончилось. Наверное, вообще очень печально.

Повезло, что [фильтр] был пластиковый. Пластик вырвало всё-таки, и вертолёт не упал. Понятно, что в начале всё было немножко так… Испугались мы все. Но теперь понятно, смеёмся, эффектный кадр, все об этом говорили: «Антон чуть вертолёт не подбил», — сказал Николаев в подкасте Line up в социальной сети «ВКонтакте».