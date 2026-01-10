Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Была бы трагедия». Николаев — о столкновении «КАМАЗ-мастер» с вертолётом на «Дакаре»-2021

«Была бы трагедия». Николаев — о столкновении «КАМАЗ-мастер» с вертолётом на «Дакаре»-2021
Комментарии

Руководитель и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев высказался об инциденте на «Дакаре»-2021, когда экипаж Антона Шибалова подпрыгнул и задел вертолёт.

«Это правда. И, на самом деле, хочу сказать, здорово, что вообще всё вот так обошлось. Это могла быть трагедия. Конечно, вина полностью пилота вертолёта. Естественно, их задача — как можно ниже опуститься, чтобы сделать как можно более эффектные кадры и более эффектную съёмку, что он и хотел. Конечно, его наказали, даже, насколько знаю, уволили. Даже пришёл организатор к нам и сказал: «Спасибо, что вообще всё так обошлось». Дал понять, что давайте сильно не шуметь, потому что понимал, чем это могло обойтись.

Это под финиш «Дакара», вроде да, заключительный день. Экипаж был Антона Шибалова, который ехал на финиш. Вертолёт опустился слишком низко и в этот момент не увидел, что на дороге существовала такая яма с трамплином. Он опускается низко, Антон не видит его, ныряет в эту яму, подпрыгивает и достаёт фильтром вот эти «лыжи», которые у вертолёта есть. И повезло вот, что фильтр был не металлический, а пластиковый. Был бы металлический — вертолёт бы зацепился, была бы трагедия. Не знаю, чем бы там всё закончилось. Наверное, вообще очень печально.

Повезло, что [фильтр] был пластиковый. Пластик вырвало всё-таки, и вертолёт не упал. Понятно, что в начале всё было немножко так… Испугались мы все. Но теперь понятно, смеёмся, эффектный кадр, все об этом говорили: «Антон чуть вертолёт не подбил», — сказал Николаев в подкасте Line up в социальной сети «ВКонтакте».

Материалы по теме
На «Дакаре» провалился лидер грузового зачёта. А у легенды ралли — новый рекорд
На «Дакаре» провалился лидер грузового зачёта. А у легенды ралли — новый рекорд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android