«Фантастические усилия». Нико Хюлькенберг отреагировал на дебют болида Ф-1 «Ауди»

38-летний немецкий автогонщик Нико Хюлькенберг, выступающий за команду Формулы-1 «Ауди», отреагировал на первые круги болида немецкого коллектива во время съёмочного дня на трассе в Барселоне.

«9 января 2026 года, и кольца вращаются! Фантастические усилия, «Ауди», — написал Нико Хюлькенберг в социальных сетях.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин».