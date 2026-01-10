Скидки
«Фантастические усилия». Нико Хюлькенберг отреагировал на дебют болида Ф-1 «Ауди»

Комментарии

38-летний немецкий автогонщик Нико Хюлькенберг, выступающий за команду Формулы-1 «Ауди», отреагировал на первые круги болида немецкого коллектива во время съёмочного дня на трассе в Барселоне.

«9 января 2026 года, и кольца вращаются! Фантастические усилия, «Ауди», — написал Нико Хюлькенберг в социальных сетях.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

Комментарии
