Карлос Сайнс-старший — о «Дакаре»-2026: пару дней назад думал, что вернусь в Мадрид

62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший из команды «Форд» высказался о своих результатах после шести этапов марафона в 2026 году.
«Рад находиться здесь в день отдыха. Два дня назад думал, что вернусь в Мадрид, когда у нас возникли проблемы, однако команда проделала очень хорошую работу. Они решили проблему с двигателем, и у меня всё ещё есть варианты. На следующей неделе постараемся приложить все усилия», — приводит слова Сайнса телеграм-канал Cross-Country Rally News.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после шестого этапа:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 24:18.29.
2. Хенк Латеган («Тойота») +6:10.
3. Нани Рома («Форд») +9:13.
4. Карлос Сайнс («Форд») +11:49.
5. Маттиас Экстрём («Форд») +12:11.
6. Себастьен Лёб («Дачия») +17:36.
7. Митч Гатри («Форд») +21:49.
8. Матьё Серрадори («Сенчури») +23:29.