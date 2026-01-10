Карлос Сайнс-старший — о «Дакаре»-2026: пару дней назад думал, что вернусь в Мадрид

62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший из команды «Форд» высказался о своих результатах после шести этапов марафона в 2026 году.

«Рад находиться здесь в день отдыха. Два дня назад думал, что вернусь в Мадрид, когда у нас возникли проблемы, однако команда проделала очень хорошую работу. Они решили проблему с двигателем, и у меня всё ещё есть варианты. На следующей неделе постараемся приложить все усилия», — приводит слова Сайнса телеграм-канал Cross-Country Rally News.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после шестого этапа:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 24:18.29.

2. Хенк Латеган («Тойота») +6:10.

3. Нани Рома («Форд») +9:13.

4. Карлос Сайнс («Форд») +11:49.

5. Маттиас Экстрём («Форд») +12:11.

6. Себастьен Лёб («Дачия») +17:36.

7. Митч Гатри («Форд») +21:49.

8. Матьё Серрадори («Сенчури») +23:29.