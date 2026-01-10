Оливер Берман объяснил, почему бы не стал исправлять ошибки сезона-2025

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», рассказал, почему не стал бы исправлять ошибки, которые допустил в своём первом полноценном сезоне в чемпионате.

«Какой бы совет дал самому себе? Думаю, просто сохранять мотивацию и вовлечённость, не позволять происходящему выбивать себя из колеи. Потому что были моменты… Я мог бы сказать себе: «Не обгоняй [Карлоса] Сайнса под красным флагом в Монако». Но об этом легко говорить постфактум.

Были некоторые глупые моменты. Но к чему я веду: не стал бы исправлять ошибки, которые совершил, потому что считаю, что они позволили мне учиться и прогрессировать быстрее. И поэтому не уверен, что был бы на текущем этапе, если бы не совершил некоторые из тех ошибок в начале года», — приводит слова Бермана издание RacingNews365.