Буэми — о Ф-Е: не помню новый чемпионат, который появился, выжил и проделал такую работу

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми комплиментарно оценил электрическую серию перед юбилейным 150-м этапом.

«Да, как вы говорите, конечно, часто это повторял, но когда я впервые попал в Пекин на первую гонку, никогда не видел ничего подобного. Имею в виду, что я до этого видел уличные трассы, но никогда не наблюдал за тем, чтобы новый чемпионат смог организовать такое шоу. Мы приехали в Пекин, а там трибуны повсюду занятые. Уже тогда удивился, подумал: «Вау».

Затем, конечно, мы знали, что в Майами ситуация была не очень. После этого пришла Liberty Media, с тех пор, я бы сказал, чемпионат очень быстро рос — вплоть до COVID-19. Потом появились все эти производители для второго поколения машин [Gen2]. Мне кажется, период COVID-19 был немного сложным. Не скажу, что был спад, но и роста особого не было. Сейчас, конечно, с приходом третьего [Gen3] и четвёртого [Gen4] поколений, я чувствую хороший импульс. Несколько производителей ушли, некоторые новые пришли, но, похоже, в следующем году мы вернёмся к 24 машинам.

Так что, честно говоря, в целом это довольно впечатляющая работа со стороны Формулы-E. Не вспоминаю, чтобы видел какой-либо новый чемпионат, который появился, выжил и проделал такую хорошую работу. Большинство из них появлялись, держались неплохо, но потом разваливались. 12 лет — это уже что-то значительное», — приводит слова Буэми издание RacingNews365.