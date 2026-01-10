Скидки
Оливер Берман: чувствую, что хорошо справляюсь с ролью лидера «Хааса»

20-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», высказался о своём первом сезоне в американском коллективе.

«Всё, что я бы хотел пожелать молодому себе, — продолжать двигаться вперёд и, возможно, попытаться вести команду за собой чуть раньше. Потому что сейчас я чувствую, что хорошо справляюсь с ролью лидера команды, а это важная роль, которую ты берёшь на себя как пилот.

Но для меня это не было естественным — я никогда этого не делал раньше. Мне, парню, работающему со всеми этими взрослыми людьми, это было непривычно. Что-то новое», — приводит слова Бермана издание RacingNews365.

