Кэссиди принёс «Ситроену» первую победу в Ф-Е. Марти с последнего место прорвался на 7-е

В субботу, 10 января, в столице Мексики Мехико состоялся второй этап Формулы-Е в сезоне-2025/2026, победу одержал новозеландский гонщик из команды «Ситроен» Ник Кэссиди. Второе место занял Эдоардо Мортара из команды «Махиндра Рейсинг». Третий — Оливер Роуленд из «Ниссана».
Для французского коллектива эта победа стала первой в электрической серии.
Стартовавший с поула чемпион Формулы-Е Себастьен Буэми («Энвижен Рейсинг») совершил ошибку в первом повороте и откатился в конец пелотона. Также гонки прерывалась режимом нейтрализации, из-за чего гонка продлилась вместо 36 кругов 38, после которого произошла авария с участием четырёх машин, что позволило дебютанту чемпионата Пепе Марти («Купра Киро») с последнего место прорваться на седьмое.
Формула-Е. Результаты гонки в Мексики:
1. Ник Кэссиди («Ситроен») — 38 кругов.
2. Эдоардо Мортара («Махиндра Рейсинг») +0.651.
3. Оливер Роуленд («Ниссан») +0.945.
4. Тейлор Барнард («Пенске») +1.436.
5. Джейк Деннис («Андретти») +1.647.
6. Паскаль Верляйн («Порше») +1.936.
7. Пепе Марти («Купра Киро») +3.894.
8. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +4.943.
9. Нико Мюллер («Порше») +5.143.
10. Норман Нато («Ниссан») +5.843.