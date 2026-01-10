Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-Е — результаты гонки в Мехико, Мексика

Кэссиди принёс «Ситроену» первую победу в Ф-Е. Марти с последнего место прорвался на 7-е
Комментарии

В субботу, 10 января, в столице Мексики Мехико состоялся второй этап Формулы-Е в сезоне-2025/2026, победу одержал новозеландский гонщик из команды «Ситроен» Ник Кэссиди. Второе место занял Эдоардо Мортара из команды «Махиндра Рейсинг». Третий — Оливер Роуленд из «Ниссана».

Для французского коллектива эта победа стала первой в электрической серии.

Стартовавший с поула чемпион Формулы-Е Себастьен Буэми («Энвижен Рейсинг») совершил ошибку в первом повороте и откатился в конец пелотона. Также гонки прерывалась режимом нейтрализации, из-за чего гонка продлилась вместо 36 кругов 38, после которого произошла авария с участием четырёх машин, что позволило дебютанту чемпионата Пепе Марти («Купра Киро») с последнего место прорваться на седьмое.

Формула-Е 2026. Этап 2, Мехико, Мексика
Мехико. Гран-при. Гонка
10 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Окончено
1
Ник Кэссиди
Citroën Racing
2
Эдоардо Мортара
Mahindra Racing
3
Оливер Роуленд
Nissan FE Team

Формула-Е. Результаты гонки в Мексики:

1. Ник Кэссиди («Ситроен») — 38 кругов.
2. Эдоардо Мортара («Махиндра Рейсинг») +0.651.
3. Оливер Роуленд («Ниссан») +0.945.
4. Тейлор Барнард («Пенске») +1.436.
5. Джейк Деннис («Андретти») +1.647.
6. Паскаль Верляйн («Порше») +1.936.
7. Пепе Марти («Купра Киро») +3.894.
8. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +4.943.
9. Нико Мюллер («Порше») +5.143.
10. Норман Нато («Ниссан») +5.843.

Материалы по теме
Буэми — о Ф-Е: не помню новый чемпионат, который появился, выжил и проделал такую работу
Дебютант Ф-Е отреагировал на штраф в виде старта с последнего ряда и 4 баллов в лицензию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android