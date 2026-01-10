Кэссиди принёс «Ситроену» первую победу в Ф-Е. Марти с последнего место прорвался на 7-е

В субботу, 10 января, в столице Мексики Мехико состоялся второй этап Формулы-Е в сезоне-2025/2026, победу одержал новозеландский гонщик из команды «Ситроен» Ник Кэссиди. Второе место занял Эдоардо Мортара из команды «Махиндра Рейсинг». Третий — Оливер Роуленд из «Ниссана».

Для французского коллектива эта победа стала первой в электрической серии.

Стартовавший с поула чемпион Формулы-Е Себастьен Буэми («Энвижен Рейсинг») совершил ошибку в первом повороте и откатился в конец пелотона. Также гонки прерывалась режимом нейтрализации, из-за чего гонка продлилась вместо 36 кругов 38, после которого произошла авария с участием четырёх машин, что позволило дебютанту чемпионата Пепе Марти («Купра Киро») с последнего место прорваться на седьмое.

Формула-Е. Результаты гонки в Мексики:

1. Ник Кэссиди («Ситроен») — 38 кругов.

2. Эдоардо Мортара («Махиндра Рейсинг») +0.651.

3. Оливер Роуленд («Ниссан») +0.945.

4. Тейлор Барнард («Пенске») +1.436.

5. Джейк Деннис («Андретти») +1.647.

6. Паскаль Верляйн («Порше») +1.936.

7. Пепе Марти («Купра Киро») +3.894.

8. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +4.943.

9. Нико Мюллер («Порше») +5.143.

10. Норман Нато («Ниссан») +5.843.