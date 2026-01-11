Скидки
Серхио Перес: если бы Хэмилтон не перешёл в «Мерседес», я мог подписать контракт с ними

Серхио Перес: если бы Хэмилтон не перешёл в «Мерседес», я мог подписать контракт с ними
Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, представляющий команду «Кадиллак», прокомментировал начало своего пути в «Королевских гонках».

«Всё произошло очень быстро. Я был самым востребованным гонщиком на стартовой решётке — такое обычно случается с молодыми пилотами, когда новичок приходит и быстро показывает результаты, все команды хотят его заполучить, потому что не знают, на что он способен.

Так что у меня было три варианта от трёх крупных команд, один, очевидно, «Феррари», потому что я попал в Ф-1 благодаря «Феррари», будучи частью их академии, логичным было идти по этому пути, но «Феррари» не могла предложить мне место до 2014 года. Уже был отчаянным, молодым, хотел всего и сразу, это была лучшая команда для начала борьбы за чемпионские титулы, и я жаждал этого.

И вдруг затем появился другой вариант — я никогда не думал, всегда считал, что есть две команды, за которые я никогда не буду выступать — «Макларен» и «Ред Булл», потому что они всегда выращивают своих гонщиков через собственную академию. И тут приходят из «Макларена». Они нервничали, потому что Хэмилтон уходил, и если бы Хэмилтон не перешёл в «Мерседес», у меня тоже была бы возможность подписать контракт с «Мерседесом». Так что «Макларен» пришёл с твёрдым намерением и предложил мне контракт, а я его принял», — сказал Перес на YouTube-канале Oso Trava.

