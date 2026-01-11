Ременник — о роли технички на «Дакаре»-2026: продолжаем получать максимум удовольствия

Российский гонщик Сергей Ременник, выступающий за команду BBR Team в категории «челленджер» W2RC в роли быстрой технички и везущий запчасти для товарищей по коллективу, высказался об оставшихся этапах «Дакара»-2026.

«Камера протёрта, микрофон на месте — можем начинать… День отдыха приходит чудесно. Побегал, сходил в зал. Сейчас приехали друзья. Ходим по «Дакар»-городу, овощим. Механики проверяют всё ли в порядке с автомобилем. Обычно у них чуть меньше времени на это. Сейчас у них есть полноценный день. Все могут действительно на экваторе отдохнуть и внимательнее проверить технику. Даже «мордики» успеем «ребилдить». Ну и в целом дальше…

Итоги первой и цели на вторую? Мы учимся, работаем быстрой техничкой. Вроде бы у нас это получается. Сейчас мы доехали до Рияда. Здесь будем стоять сутки ещё. И потом по югу поедем обратно. Будет ещё один марафонский участок без сервиса. Очень жду его. Мне он очень понравился. Будут ещё пески, их тоже с нетерпением ждём. Так что продолжаем набираться опыта и получать максимум удовольствия», — приводит слова Ременника телеграм-канал Cross-Country Rally.