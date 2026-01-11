Скидки
«Уэббер уже начал разговоры». Экс-директор «Альпин» — об уходе Пиастри из «Макларена»

«Уэббер уже начал разговоры». Экс-директор «Альпин» — об уходе Пиастри из «Макларена»
Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски высказался о возможном уходе Оскара Пиастри из команды Формулы-1 «Макларен».

«Думаю, лагерь Оскара менее доволен, чем лагерь Ландо, и очевидно, что это не изменится после завоевания чемпионского титула. Но реальность такова: стал бы ты уходить из команды, которая дважды выигрывала чемпионат и использует двигатель «Мерседеса»? Вероятно, нет.

Думаю, всё будет зависеть от того, как сложится 2026 год. Если «Макларен» окажется недостаточно конкурентоспособным или если внутри команды усилится борьба между Оскаром и Ландо, тогда я могу представить, что Оскар начнёт искать другие варианты. Уверен, Марк Уэббер уже начал такие разговоры — это нормально, такова его работа как менеджера. Но для Оскара появятся возможности, и наступит время их обдумать. Пока же, я считаю, это слишком рано.

Думаю, все сейчас находятся в режиме ожидания, чтобы посмотреть, что произойдёт в 2026 году. Этот вопрос, вероятно, возникнет для Оскара и его окружения ближе к середине сезона», — приводит слова Будковски издание RacingNews365.

«Уэббер помог закрыть некоторые пробелы». Култхард — об Оскаре Пиастри
