«Всё равно будем рядом». Юки Цунода поблагодарил «Хонду» за совместную работу

25-летний японский гонщик Юки Цунода, который будет выполнять роль резервного пилота в команде Формулы-1 «Ред Булл», поблагодарил «Хонду», с 2026-го сотрудничающую с «Астон Мартин».

«Я ценю поддержку за эти годы. Посмотрим, как пойдут дела в будущем, но я очень благодарен, поддержки было много, [от] многих людей. В следующем году мы пойдём немного в другом направлении. Но мы всё равно будем рядом, посмотрим, как сможем сотрудничать [друг с другом]», — приводит слова Цуноды издание RacingNews365.

Цунода был боевым пилотом «Королевских гонок» с 2021 по 2025 год, из которых с 2021 по начало 2025-го — в «Альфа Таури»/«Рейсинг Буллз», а начиная с Гран-при Японии 2025 года — в «Ред Булл».