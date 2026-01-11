Скидки
В Mercedes-Benz отреагировали на смерть легендарного Ханса Херрмана

В Mercedes-Benz отреагировали на смерть легендарного Ханса Херрмана
Маркус Брайтшвердт, генеральный директор Mercedes-Benz Heritage GmbH, высказался о роли легендарного немецкого пилота Ханса Херрмана, который скончался в возрасте 97 лет.

«С огромной благодарностью мы вспоминаем Ханса Херрмана — выдающегося автогонщика, оказавшего решающее влияние на историю Mercedes-Benz. Будучи частью легендарных «Серебряных стрел» в середине 1950-х годов, он впечатлял своей скоростью и мастерством на трассе.

Его обаятельная харизма и страсть к автоспорту снискали ему огромную популярность как у фанатов, так и у коллег-гонщиков. После завершения активной карьеры Ханс Херрман оставался тесно связан с нашим брендом в качестве представителя Mercedes-Benz Heritage и помогал сохранять наследие наших автомобилей», — приводит слова Брайтшвердта пресс-служба Mercedes-Benz.

