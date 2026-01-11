Команда «Порше» выступила в специальной ливрее, посвящённой Херрману, на этапе Формулы-Е

Команда «Порше» провела гонку Формулы-Е в Мехико в специальной ливрее, которая была посвящена легендарному немецкому пилоту Хансу Херрману, скончавшемуся в возрасте 97 лет.

Ливрея отсылала к легендарному 550 Spyder, на котором Ханс Херрманн одержал победу в классе на Carrera Panamericana 1954 года, самой знаменитой шоссейной гонке Мексики. Именно эта гонка оставит след в истории бренда «Порше» и внесёт свой вклад в создание Porsche Carrera.

Фото: fiaformulae.com

«Исторически сложилось так, что Мексика и по сей день остаётся для нас особенным местом. История «Порше» в области электрического автоспорта ещё молода, но трасса в Мехико сыграла в ней определяющую роль.

Наша заводская команда впервые завоевала поул-позицию и одержала победу в Формуле-E именно здесь, в 2020 и 2022 году соответственно. Нигде больше «Порше» не добивался таких успехов в Формуле-E. Ливрея одновременно отдаёт дань уважения нашему автоспортивному наследию и мексиканским болельщикам. Это также благодарность стране, которая каждый год так тепло встречает нас в Формуле-E.

Наше наследие в традиционном автоспорте уникально и отражается в каждом «Порше». В будущем мы хотим сказать то же самое о полностью электрическом автоспорте. Именно поэтому мы участвуем в Формуле-E. Мы хотим писать и создавать историю», — приводит слова Томаса Лауденбаха, вице-президента Porsche Motorsport, пресс-служба Формулы-Е.