Буэми — о Хельмуте Марко: принимал решения, которые изменили мир автоспорта

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми оценил вклад бывшего советника по автоспорту «Ред Булл» Хельмута Марко.

«Я ещё не общался с ним [после его ухода]. Планировал позвонить, но да, он принял множество решений и во многом сформировал моё представление о том, чем являются сейчас «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз». Он один из тех, кто правильно задал это направление. Я не всегда соглашался с его решениями, но я испытываю огромное уважение к тому, что он сделал.

Он делал вещи, которые никто не делал до него, — например, взял Макса и посадил его в машину в 16 лет, или даже [Себастьяна] Феттеля или меня. Вводить гонщиков в столь юном возрасте раньше не было нормой. И когда вы видите, что «Мерседес» сделал с Кими Антонелли, я не думаю, что они поступили бы так раньше, если бы Хельмут не сделал это с Максом. Так что он принимал решения, которые, на мой взгляд, немного изменили мир автоспорта», — приводит слова Буэми издание RacingNews365.