Чемпион Формулы-Е объяснил, в чём состоит величие Хельмута Марко

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми объяснил величие бывшего советника по автоспорту «Ред Булл» Хельмута Марко.

— Является ли Марко величайшим в истории Ф-1 специалистом по поиску молодых талантов?

— Да. Я имею в виду, у него, очевидно, были необходимые ресурсы в распоряжении, но у него также была стабильность, поскольку он возглавлял программу много-много лет, а ещё — потрясающая оценка талантов во всех категориях.

Он занимался этим так долго. И да, посмотрите, сколько людей, бывших частью Red Bull Junior Team, впоследствии выиграли гонки в Ф-1 или «24 часа Ле-Мана». Стабильность программы была одной из её сильных сторон. Вы видели молодёжные программы «Рено», «Феррари», «Тойоты» и «Мерседеса», но они то появлялись, то прекращались. Я бы сказал, что программа «Ред Булл» была самой последовательной. Возможно, это потому, что у них две команды в Ф-1, но это самая стабильная молодёжная программа в истории, — приводит слова Буэми издание RacingNews365.