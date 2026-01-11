«Это было правильное решение». Алекс Данн объяснил свой уход из академии «Макларена»

20-летний ирландский гонщик Алекс Данн, выступающий в Формуле-2 за «Роден», объяснил свой уход из академии «Макларена» в 2025 году.

«Для меня есть цель и план, и это — стать пилотом Формулы-1. Из вариантов, которые у меня были, решение, которое мы приняли, было тем, которое нужно было принять, чтобы оказаться в Ф-1. Думаю, здесь всё так просто, и это действительно было моё решение. Когда мы с отцом обсуждали это, он не был на 100% уверен. Хотя обычно это он уверен на все 100%!

Для меня это было правильное решение. Я более чем спокоен на этот счёт. Думаю, в перспективе карьеры мы должны оказаться в хорошем положении», — приводит слова Данна издание Balls.