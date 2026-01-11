Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это было правильное решение». Алекс Данн объяснил свой уход из академии «Макларена»

«Это было правильное решение». Алекс Данн объяснил свой уход из академии «Макларена»
Комментарии

20-летний ирландский гонщик Алекс Данн, выступающий в Формуле-2 за «Роден», объяснил свой уход из академии «Макларена» в 2025 году.

«Для меня есть цель и план, и это — стать пилотом Формулы-1. Из вариантов, которые у меня были, решение, которое мы приняли, было тем, которое нужно было принять, чтобы оказаться в Ф-1. Думаю, здесь всё так просто, и это действительно было моё решение. Когда мы с отцом обсуждали это, он не был на 100% уверен. Хотя обычно это он уверен на все 100%!

Для меня это было правильное решение. Я более чем спокоен на этот счёт. Думаю, в перспективе карьеры мы должны оказаться в хорошем положении», — приводит слова Данна издание Balls.

Материалы по теме
Марко разгневал «Ред Булл» самовольными подписаниями Линдблада и Данна — De Limburger
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android