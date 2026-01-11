Сандерс проиграл на седьмом этапе «Дакара»-2026, но сохранил лидерство в зачёте мотоциклов

Завершается седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 30-летний аргентинский мотогонщик Лусиано Бенавидес из «КТМ». Второй результат у представителя «Хонды» — 20-летнего испанца Тоши Шарейны. 35-летний француз Адриен ван Беверен («Хонда») — третий.
«Дакар»-2026, мотоциклы. Седьмой этап:
1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 4:00:56.
2. Тоша Шарейна («Хонда») +4:47.
3. Адриен ван Беверен («Хонда») +4:57.
4. Дэниел Сандерс («КТМ») +5:35.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +6:46.
«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после седьмого этапа:
1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 28:47:31.
2. Рики Брабек («Хонда») +4:25.
3. Лусиано Бенавидес (КТМ) +4:40.
4. Тоша Шарейна («Хонда») +15:06.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +33:14.