Сандерс проиграл на седьмом этапе «Дакара»-2026, но сохранил лидерство в зачёте мотоциклов

Завершается седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 30-летний аргентинский мотогонщик Лусиано Бенавидес из «КТМ». Второй результат у представителя «Хонды» — 20-летнего испанца Тоши Шарейны. 35-летний француз Адриен ван Беверен («Хонда») — третий.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Седьмой этап:

1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 4:00:56.

2. Тоша Шарейна («Хонда») +4:47.

3. Адриен ван Беверен («Хонда») +4:57.

4. Дэниел Сандерс («КТМ») +5:35.

5. Скайлер Хоус («Хонда») +6:46.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после седьмого этапа:

1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 28:47:31.

2. Рики Брабек («Хонда») +4:25.

3. Лусиано Бенавидес (КТМ) +4:40.

4. Тоша Шарейна («Хонда») +15:06.

5. Скайлер Хоус («Хонда») +33:14.