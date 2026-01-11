Джок Клиа — о Ферстаппене: тот уровень, к которому все должны стремиться сейчас

Бывший главный гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене («Ред Булл»).

«Я ничего не знаю о Максе Ферстаппене, и в каком-то смысле это даже досадно, потому что со стороны он кажется невероятным талантом. Если попытаться разобраться в том, почему он так намного быстрее других гонщиков «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз», то как внешний наблюдатель ты не можешь свести концы с концами, цифры просто не сходятся. Неизбежно приходишь к выводу, что Макс действительно особенный. То, что он сделал в конце 2025 года, было просто невероятным. Это тот уровень, к которому все остальные пилоты должны стремиться сейчас.

Я не думаю, что принижаю Ландо Норриса, говоря это. Думаю, Ландо, вероятно, осознаёт, что ему ещё есть куда расти, и в следующем году он станет сильнее как пилот, имея уверенность от номера 1 на своей машине. Но ему ещё нужно вырасти, чтобы достичь того же уровня, что и Макс», — приводит слова Клиа издание FormulaPassion.