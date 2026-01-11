Экс-инженер «Феррари»: Леклер — единственный, способный конкурировать с Ферстаппеном

Бывший главный гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа заявил, что только Шарль Леклер из итальянского коллектива способен в данный момент победить Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Шарль может стать чемпионом мира. Если мы посмотрим на него в этом году, и без обид в адрес парней из «Макларена», я считаю, что Леклер — единственный гонщик, способный в данный момент конкурировать с Ферстаппеном. Это может показаться несправедливым по отношению к Ландо Норрису и Оскару Пиастри, которые сражаются на том же уровне. Но если бы у меня было две машины, одна из которых была бы у Макса, и меня спросили, кого бы я хотел видеть во второй, чтобы попытаться его победить, я выбрал бы Шарля Леклера», — приводит слова Клиа издание FormulaPassion.