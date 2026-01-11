Экстрём победил на 7-м этапе «Дакара»-2026 во внедорожниках. Аль-Аттия остался лидером

Завершается седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 47-летний швед Маттиас Экстрём, представляющий команду «Форд». Второе время показал Жоао Феррейра из «Тойоты». Третий — американец Митч Гатри («Форд»).
«Дакар»-2026, внедорожники. Седьмой этап:
1. Маттиас Экстрём («Форд») — 3:44:22.
2. Жоао Феррейра («Тойота») +4:27.
3. Митч Гатри («Форд») +4:55.
4. Тоби Прайс («Тойота») +5:01.
5. Лукас Мораес («Дачия») +5:17.
6. Себастьен Лёб («Дачия») +5:27.
7. Сет Кинтеро («Тойота») +5:32.
8. Матьё Серрадори («Сенчури») +5:50.
9. Карлос Сайнс («Форд») +6:01.
10. Нани Рома («Форд») +6:36.
11. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +7:24.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после седьмого этапа:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 28:10:15.
2. Маттиас Экстрём («Форд») +4:47.
3. Хенк Латеган («Тойота») +7:21.
4. Нани Рома («Форд») +8:25.
5. Карлос Сайнс («Форд») +10:26.
6. Себастьен Лёб («Дачия») +15:39.
7. Митч Гатри («Форд») +19:20.
8. Матьё Серрадори («Сенчури») +21:55.