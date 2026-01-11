Экстрём победил на 7-м этапе «Дакара»-2026 во внедорожниках. Аль-Аттия остался лидером

Завершается седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 47-летний швед Маттиас Экстрём, представляющий команду «Форд». Второе время показал Жоао Феррейра из «Тойоты». Третий — американец Митч Гатри («Форд»).

«Дакар»-2026, внедорожники. Седьмой этап:

1. Маттиас Экстрём («Форд») — 3:44:22.

2. Жоао Феррейра («Тойота») +4:27.

3. Митч Гатри («Форд») +4:55.

4. Тоби Прайс («Тойота») +5:01.

5. Лукас Мораес («Дачия») +5:17.

6. Себастьен Лёб («Дачия») +5:27.

7. Сет Кинтеро («Тойота») +5:32.

8. Матьё Серрадори («Сенчури») +5:50.

9. Карлос Сайнс («Форд») +6:01.

10. Нани Рома («Форд») +6:36.

11. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +7:24.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после седьмого этапа:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 28:10:15.

2. Маттиас Экстрём («Форд») +4:47.

3. Хенк Латеган («Тойота») +7:21.

4. Нани Рома («Форд») +8:25.

5. Карлос Сайнс («Форд») +10:26.

6. Себастьен Лёб («Дачия») +15:39.

7. Митч Гатри («Форд») +19:20.

8. Матьё Серрадори («Сенчури») +21:55.