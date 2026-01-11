Скидки
«Дети хотели понять, как спасся в огне». Грожан забрал себе шлем, в котором пережил пожар

Французский гонщик Ромен Грожан воссоединился со шлемом, в котором попал в страшную аварию во время Гран-при Бахрейна — 2020. Ромен за рулём «Хааса» влетел в отбойник, а его болид развалился на части и загорелся.

Фото: Из личного архива Ромена Грожана

«Спустя пять лет после 29 ноября 2020 года я воссоединился со своим гоночным шлемом. Не знал, готов ли его увидеть, но мои дети очень хотели понять, как я так спасся в огне, что на самом деле произошло той ночью. Всегда буду благодарен Bell и Alpinestars, что они так хорошо защитили меня в тот момент. Жизнь идёт своим чередом, мы забываем, но это напоминает мне, как важно каждый день проживать на полную», — написал Грожан в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Ромена Грожана

Ромен Грожан — о Льюисе Хэмилтоне: 2026 год может стать одним из его последних
