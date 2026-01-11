Туррини: Маттиа Бинотто — гений. Похож на сталинского функционера из Советского Союза

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини прокомментировал высказывания главного операционного и технического директора «Ауди» Маттиа Бинотто по поводу планов на ближайшие пять лет в Формуле-1.

«Маттиа Бинотто — гений. Он похож на сталинского партийного функционера из Советского Союза, всегда провозглашающего грандиозные пятилетние планы. На этот раз цель — титул в 2030 году. Должно быть, это вирус, подхваченный в «Феррари». Считаю Бортолето возможным кандидатом в чемпионы, но Хюлькенберг тоже не стоит на месте. Прогноз: 55% — Бортолето, 45% — неувядаемый Халк», — написал Туррини в своей колонке.