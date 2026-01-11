Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Туррини: Маттиа Бинотто — гений. Похож на сталинского функционера из Советского Союза

Туррини: Маттиа Бинотто — гений. Похож на сталинского функционера из Советского Союза
Комментарии

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини прокомментировал высказывания главного операционного и технического директора «Ауди» Маттиа Бинотто по поводу планов на ближайшие пять лет в Формуле-1.

«Маттиа Бинотто — гений. Он похож на сталинского партийного функционера из Советского Союза, всегда провозглашающего грандиозные пятилетние планы. На этот раз цель — титул в 2030 году. Должно быть, это вирус, подхваченный в «Феррари». Считаю Бортолето возможным кандидатом в чемпионы, но Хюлькенберг тоже не стоит на месте. Прогноз: 55% — Бортолето, 45% — неувядаемый Халк», — написал Туррини в своей колонке.

Материалы по теме
«Фантастические усилия». Нико Хюлькенберг отреагировал на дебют болида Ф-1 «Ауди»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android