Жала выиграл 7-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Митчел ван ден Бринк остаётся лидером

Завершается седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, соревнования проходят в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Вайдотас Жала на грузовике Iveco. Вторым по итогам этапа стал Алеш Лопрайс, третье время осталось за Мартином Мациком.
«Дакар»-2026, грузовики. Седьмой этап:
1. Вайдотас Жала (Iveco) — 4:27:24.
2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +1:23.
3. Мартин Мацик (MM Technology) +4:58.
4. Кай Хузинк (Renault) +11:58.
5. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +13:17.
6. Мартин ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +21:21.
«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после семи этапов:
1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 32:44:49.
2. Мартин Мацик (MM Technology) +27:05.
3. Вайдотас Жала (Iveco) +33:02.
4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +34:16.
5. Кай Хузинк (Renault) +2:09:42.