Жала выиграл 7-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Митчел ван ден Бринк остаётся лидером

Завершается седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, соревнования проходят в Саудовской Аравии. Лучший результат показал Вайдотас Жала на грузовике Iveco. Вторым по итогам этапа стал Алеш Лопрайс, третье время осталось за Мартином Мациком.

«Дакар»-2026, грузовики. Седьмой этап:

1. Вайдотас Жала (Iveco) — 4:27:24.

2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +1:23.

3. Мартин Мацик (MM Technology) +4:58.

4. Кай Хузинк (Renault) +11:58.

5. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +13:17.

6. Мартин ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +21:21.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после семи этапов:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 32:44:49.

2. Мартин Мацик (MM Technology) +27:05.

3. Вайдотас Жала (Iveco) +33:02.

4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +34:16.

5. Кай Хузинк (Renault) +2:09:42.