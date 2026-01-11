Скидки
Авто Новости

Лёб прокомментировал пятое место на седьмом этапе «Дакара»-2026

Лёб прокомментировал пятое место на седьмом этапе «Дакара»-2026
Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал пятое место на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар»-2026.

«Это был скоростной спецучасток с несколькими дюнами посередине. В остальном трасса была очень быстрой, больших различий в темпе быть не должно. Мы догнали Нассера, который после нейтрализации снова оторвался. Должно быть, он видел, что мы едем прямо за ним. В любом случае спецучасток прошёл гладко. Там не было ничего сложного, не было возможностей для создания больших отрывов», — приводит слова Лёба пресс-служба «Дакара».

Лёб продолжает располагаться на шестом месте в общем зачёте ралли-марафона.

