Экстрём остался недоволен темпом на победном для себя седьмом этапе «Дакара»

Шведский гонщик Маттиас Экстрём прокомментировал итоги седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2026, на котором он одержал победу.

«Думал, что это будет очень ровный и быстрый спецучасток. Мы не ожидали такого. Это не самый лучший вариант, когда стартуешь позади, но так уж получилось, сделали всё, что могли. У меня не хватило скорости на дюнах, во второй половине наехал на пыль, поэтому было трудно что-то предпринять. Но так бывает, когда стартуешь далеко позади», — приводит слова Экстрёма пресс-служба «Дакара».

Экстрём занимает второе место в общем зачёте ралли-марафона. Лидирует в общем зачёте Нассер Аль-Аттия.