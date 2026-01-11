Скидки
Авто Новости

Экстрём остался недоволен темпом на победном для себя седьмом этапе «Дакара»

Экстрём остался недоволен темпом на победном для себя седьмом этапе «Дакара»
Шведский гонщик Маттиас Экстрём прокомментировал итоги седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2026, на котором он одержал победу.

«Думал, что это будет очень ровный и быстрый спецучасток. Мы не ожидали такого. Это не самый лучший вариант, когда стартуешь позади, но так уж получилось, сделали всё, что могли. У меня не хватило скорости на дюнах, во второй половине наехал на пыль, поэтому было трудно что-то предпринять. Но так бывает, когда стартуешь далеко позади», — приводит слова Экстрёма пресс-служба «Дакара».

Экстрём занимает второе место в общем зачёте ралли-марафона. Лидирует в общем зачёте Нассер Аль-Аттия.

