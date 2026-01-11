Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хилл: Норрис способен выиграть три или четыре титула

Хилл: Норрис способен выиграть три или четыре титула
Комментарии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о пилотах «Макларена» Ландо Норрисе и Оскаре Пиастри.

«Безусловно, считаю, что Норрис способен выиграть больше одного титула. Думаю, он может завоевать три или четыре трофея. Но Ландо выступает за ту же команду, что и Пиастри, нельзя сказать, что Оскар не дотягивает до чемпионского уровня. В минувшем сезоне были моменты, когда он откатывался назад, но за межсезонье проанализирует и найдёт способ, как избежать повторения подобных сложностей.

Они боролись за титул между собой, а затем в этот спор вступил и Ферстаппен, в итоге по конец сезона оба оказались под прессингом. Это многому их научило, а состав «Макларена» останется сильным, но Оскар и его команда будут действовать более решительно, чтобы не позволить Норрису снова оказаться впереди», — приводит слова Хилла PlanetF1.

Материалы по теме
Эра Ландо Норриса в Формуле-1? Нет, этого не будет
Эра Ландо Норриса в Формуле-1? Нет, этого не будет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android