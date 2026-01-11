Хилл: Норрис способен выиграть три или четыре титула

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о пилотах «Макларена» Ландо Норрисе и Оскаре Пиастри.

«Безусловно, считаю, что Норрис способен выиграть больше одного титула. Думаю, он может завоевать три или четыре трофея. Но Ландо выступает за ту же команду, что и Пиастри, нельзя сказать, что Оскар не дотягивает до чемпионского уровня. В минувшем сезоне были моменты, когда он откатывался назад, но за межсезонье проанализирует и найдёт способ, как избежать повторения подобных сложностей.

Они боролись за титул между собой, а затем в этот спор вступил и Ферстаппен, в итоге по конец сезона оба оказались под прессингом. Это многому их научило, а состав «Макларена» останется сильным, но Оскар и его команда будут действовать более решительно, чтобы не позволить Норрису снова оказаться впереди», — приводит слова Хилла PlanetF1.