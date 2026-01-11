Директор «Альпин»: обеспечим Колапинто всю необходимую поддержку

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался об аргентинском пилоте команды Франко Колапинто.

«Франко по-прежнему очень молод. Мы много раз видели, как молодые пилоты могут оказаться в сложной ситуации, так бывает, нужно это преодолеть и продолжать идти своим путём. В некоторых гонках в прошлом сезоне он не проигрывал Гасли, а в каких-то – даже оказывался быстрее. Ему нужно продолжать развитие, а мы обеспечим всю необходимую поддержку вне зависимости от того, будет ли он быстрее Пьера или же будет близок к нему по скорости.

«Альпин» важно, чтобы очки зарабатывали оба пилота нашей команды. Правда в том, что в прошлом сезоне наша машина не была достаточно быстра, чтобы зарабатывать очки. И считаю, оба наших гонщика способны выступать намного лучше относительно возможностей, которые давала им прошлогодняя машина. Когда болид быстрый и работает хорошо, оба наших гонщика способны добиваться результата и выжимать из машины максимум возможного. Нам нужно, чтобы новая машина оказалась намного лучше прошлогодней. Тогда мы увидим, на что на самом деле способны наши пилоты», — приводит слова Нильсена F1i.