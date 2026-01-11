Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хилл высказался о задачах Хаджара в «Ред Булл»

Хилл высказался о задачах Хаджара в «Ред Булл»
Комментарии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о новобранце «Ред Булл» Исаке Хаджаре.

«Хаджару потребуется принять тот факт, что главный в этой команде Макс Ферстаппен, в то время как сам Исак в коллективе для оказания поддержки. Вопрос в том, сможет ли он как гонщик принять этот факт. Сделал бы Ферстаппен то же самое на его месте? Нет. Иными словами, сделан ли ты из чемпионского теста, если ты готов принять статус второго номера?

Если Хаджар хочет справиться со своей задачей в «Ред Булл», он должен смотреть на это с другой точки зрения. Должен сказать себе, что он здесь, чтобы стать сильнее, чтобы учиться и в итоге получить шанс стать первым номером в будущем. Возможно, в какой-то другой команде», — приводит слова Хилла RacingNews365.

Материалы по теме
KitKat выпустил шоколадки в виде болидов Формулы-1
Истории
KitKat выпустил шоколадки в виде болидов Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android