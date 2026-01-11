Хилл высказался о задачах Хаджара в «Ред Булл»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о новобранце «Ред Булл» Исаке Хаджаре.

«Хаджару потребуется принять тот факт, что главный в этой команде Макс Ферстаппен, в то время как сам Исак в коллективе для оказания поддержки. Вопрос в том, сможет ли он как гонщик принять этот факт. Сделал бы Ферстаппен то же самое на его месте? Нет. Иными словами, сделан ли ты из чемпионского теста, если ты готов принять статус второго номера?

Если Хаджар хочет справиться со своей задачей в «Ред Булл», он должен смотреть на это с другой точки зрения. Должен сказать себе, что он здесь, чтобы стать сильнее, чтобы учиться и в итоге получить шанс стать первым номером в будущем. Возможно, в какой-то другой команде», — приводит слова Хилла RacingNews365.