Браун ответил, получит ли Норрис статус первого номера в 2026 году

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о разделении пилотов на первый и второй номера в 2026 году.

«Всегда стараемся дать одинаковые возможности нашим пилотам в чемпионате, и этот принцип не претерпит изменений в 2026 году.

Могли ли мы что-то сделать лучше? Конечно, и это касается любой ситуации. Помню, как после дубля в Барселоне мы встретились на базе и проанализировали, в каком аспекте можно было сработать лучше. В этом вся природа Формулы-1 — всё анализировать и постоянно задаваться вопросом, что можно было сделать иначе, что можно было сделать лучше? Это единственный способ не стоять на месте и развиваться. Но, конечно, наш общий подход останется прежним», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.

