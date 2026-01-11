Скидки
Джок Клиа: не вижу причин, по которым Берман не мог бы стать чемпионом Формулы-1

Бывший главный гоночный инженер «Феррари» и руководитель молодёжной академии Джок Клиа высказался о пилоте «Хааса» Оливере Бермане.

«Думаю, что в новом регламенте хорошие пилоты продолжат себя хорошо проявлять. И считаю, что в новом сезоне Оливер Берман должен хорошо себя показать. Стоит сказать, что на стартовой решётке Формулы-1 сейчас есть сразу несколько пилотов, возможности которых я знаю не так хорошо. Я знаком с Оскаром Пиастри, никогда не общался с Ландо Норрисом, а ещё в прошлом сезоне остался под впечатлением от выступлений Исака Хаджара, потому что от него не ждал таких хороших выступлений. Но в целом, если говорить о молодых пилотах, новые правила должны сыграть в пользу Бермана, помочь ему показать свои сильные стороны.

Но судить, конечно, пока рано. Не помню, говорил ли я в прошлом то же самое в отношении Шарля Леклера, но не вижу причин, по которым Берман не мог бы стать чемпионом Формулы-1 в будущем. Когда работаешь с молодыми пилотами, довольно быстро понимаешь, насколько они хороши. Ты можешь видеть хорошего гонщика, но при этом понимать, что он не станет чемпионом. Но в случае с Берманом я не видел ничего, что позволило бы мне понять, что он не сможет стать чемпионом», — приводит слова Клиа FormulaPassion.

