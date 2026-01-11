Скидки
«Это укрепило мою веру в себя». Хаджар — о неудачной дебютной гонке в Формуле-1

Комментарии

Французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о неудачном Гран-при Австралии, первой гонке в карьере в Формуле-1, в которой он не смог выйти на старт после аварии на прогревочном круге.

«Можно также предположить, что я мог бы набрать очки в Мельбурне, а затем провести хороший сезон и после этого. Но верю, всё происходит не просто так, нужно двигаться дальше. Это часть моей истории. Мой первый старт в Формуле-1. Я не принял в нём участия, что очень жаль. Но так уж получилось.

Знаю, у меня есть навыки, чтобы вновь подниматься на ноги. Но это был очередной сильный удар в лицо, и я справился с ним очень хорошо. Это укрепило мою веру в себя», — приводит слова Хаджара RacingNews365.

