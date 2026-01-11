Скидки
Уитли: никогда не думал, что стану руководителем команды Формулы-1

Уитли: никогда не думал, что стану руководителем команды Формулы-1
Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли признался, что не планировал становиться руководителем команды Формулы-1.

«Всегда ли я собирался стать руководителем команды? Если бы это было так, у меня была бы самая неудачная карьера в мире, потому что ушло 34 года, чтобы попасть на эту должность. Тогда командами руководили Рон Деннис, Флавио Бриаторе, Лука ди Монтедземоло. Мысль, что ты можешь стать руководителем, казалась невообразимой. Мне просто нравилось работать в команде.

Никогда не думал, что я собираюсь сделать следующий шаг. Просто наслаждался временем в Формуле-1. Мне очень повезло, что люди посчитали меня способным сделать этот самый шаг вперед. Иногда в карьере случаются очень важные звонки – и это был один из них», – приводит слова Уитли Motorsport.

