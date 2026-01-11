Скидки
«Провал недопустим». Технический директор «Астон Мартин» — о сезоне-2026

Технический директор «Астон Мартин» Энрико Кардиле высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Конечно, старт нового сезона мы ждём с нетерпением. И речь сейчас не только о нашей машине. Я с нетерпением жду возможности увидеть на трассе болиды всех 10 команд, посмотреть на их скорость, оценить возможности «Астон Мартин», чтобы понять, нужно ли нам продолжать работу ради сохранения преимущества. Или нам нужно будет трудиться, чтобы догнать конкурентов.

Уверен, у команды всё будет отлично. Не знаю только, когда именно – может, в первой гонке сезона, может, в седьмой или ещё позже. Но мы сосредоточены на работе и уверены, что в итоге всё получится. У нас есть всё, что нужно, чтобы добиться отличного результата и выполнить свою работу, провал недопустим», – цитирует Кардиле Motorsport.

