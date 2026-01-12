Перес рассказал о последнем разговоре с Хорнером в «Ред Булл»

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес высказался о своём последнем разговоре с Кристианом Хорнером в качестве гонщика «Ред Булл».

«В прощальном разговоре с Кристианом я спросил: «Кристиан, что ты будешь делать, если у тебя не получится с Лиамом?» Он ответил: «Есть ещё Юки». «А что произойдёт, если не сработает?» — спросил я. Хорнер ответил: «У нас много пилотов».

В том году на нас также оказывалось огромное давление. У Кристиана были некоторые проблемы, отчасти я отвлекал его внимание. Я был главным отвлекающим фактором. Никто не говорил ни о ком, кроме меня, моих выступлений и того, как плохо у меня всё получается», — приводит слова Переса PlanetF1.