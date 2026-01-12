Гасли — о гибели Юбера: мне потребовались годы, чтобы это пережить

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о своей дружбе с гонщиком Антуаном Юбером, погибшим в 2019 году, и о том, как справлялся с потерей. Они вместе росли в картинге и были соседями по комнате в юношеской гоночной академии.

«Я увидел аварию, красные флаги. Сначала я не знал, кто пострадал, но это выглядело плохо. Мой руководитель команды сказал, что в инциденте участвовал Антуан. Как только закончился брифинг, я побежал узнать подробности. Спускаясь по лестнице, увидел вдалеке своих родителей в слезах. К сожалению, я сразу всё понял.

Через 18 часов ты отправляешься на Гран-при. Единственное, о чём люди могли меня спрашивать весь уикенд, — насколько плохо я чувствую себя из-за понижения. А ты думаешь: есть вещи поважнее. Я знал этого парня так долго. Мы делили столько моментов на трассе и вне её. Честно, я до сих пор не могу в это поверить. Мне потребовались годы, чтобы пережить произошедшее и принять жизнь такой, какая она есть.

Я так и не получил шанса увидеть его снова перед аварией. Я бы хотел задержаться в клубе подольше, чтобы обнять его или попрощаться как-то иначе. Но это научило меня ценить моменты с любимыми людьми и ничего не принимать как должное», — приводит слова Гасли издание Motorsport.