Ваулз — о новых правилах Ф-1: я не думаю, что это испытание на прочность

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что радикальные изменения технического регламента в 2026 году не станут для команды проверкой на прочность, а будут продолжением долгосрочного процесса перестройки.

«Я думаю, что в рамках действующих правил сложнее найти оптимальные показатели по сравнению с другими, когда ты ограничен, возможно, образом мышления или конструкцией, которые у тебя были раньше, тогда как 2026 год — это действительно чистый лист бумаги, поэтому ты можешь подойти к этому по-другому.

Но я не думаю, что это испытание на прочность. Я считаю, что это просто продолжение пути. Я думаю, что, если что-то и даёт нам преимущество, так это возможность отказаться от некоторых вещей и начать всё сначала», — приводит слова Ваулза издание Motorsport.