Бывший чемпион Ф-1 Деймон Хилл дал совет Оскару Пиастри на сезон-2026

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл считает, что Оскару Пиастри стоит изменить подход к командной тактике в «Макларене» и действовать более эгоистично в борьбе за титул.

«Думаю, он почувствовал себя хуже всего после Катара, не мог поверить в произошедшее. Ему не везло, и он терял очки из-за решений «Макларена», пытавшегося быть справедливым. Например, в Монце у Ландо был медленный пит-стоп, и его попросили вернуть позицию. Это довольно серьёзный шаг — отдавать очки парню, с которым можешь бороться за чемпионство. Он, наверное, посмотрит на это и подумает: «Что ж, может, я больше так не сделаю».

В следующем году, будь я на его месте, я бы вернулся и сказал: «Слушайте, я люблю команду, всё было великолепно, но я должен думать о себе. Это моя карьера. Если возникнет ситуация и вы попросите меня вернуть очки напарнику, спросите себя: зачем мне это делать? Я не могу себе этого позволить. Я сделал это в прошлом году. Это могло стоить мне чемпионства», — приводит слова Хилла издание RacingNews365.