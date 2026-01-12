В «Форде» заявили, что сотрудничество с «Ред Булл» не зависит от будущего Ферстаппена

Марк Рашбрук, руководитель отделения Ford Performance автоконцерна «Форд», заявил, что производитель полностью привержен партнёрству с командой «Ред Булл» в Формуле-1, даже если её лидер Макс Ферстаппен в будущем перейдёт в другую команду.

«Макс — талант поколения. Наличие чемпиона за рулём с силовой установкой «Ред Булл-Форд» важно. Мы верим в команду, верим в силовой агрегат и верим в людей, которые проектируют машину. Но в конечном счёте именно гонщик должен выжимать каждую унцию производительности. И мы верим, что Макс — чемпион.

Да, он важная часть команды, но не настолько, чтобы мы говорили: «Если он уйдёт, то и мы уходим». Нет, мы верим в команду и знаем, что в будущем придут другие гонщики», — приводит слова Рашбрука издание RacingNews365.