Пьер Гасли планирует карьеру в моде после Формулы-1

Пилот «Альпин» Пьер Гасли заявил, что после завершения гоночной карьеры планирует войти в мир моды. Своим вдохновением он назвал атмосферу Милана.

«Я определённо войду в этот мир в какой-то момент. Мне просто нравится творчество, стоящее за этим, и поэтому в конечном счёте я хочу открыть для себя другие миры. Когда я впервые приехал в Милан, я просто смотрел на каждого мужчину, каждую женщину и думал: «Как же эти люди прекрасны?» Все очень элегантны. От 15-летних до 75-летних — я видел самых крутых бабушек, гуляющих по городу», — приводит слова Гасли издание Motorsport.

Француз добавил, что в Милане чувствуешь необходимость одеваться соответствующе. Ранее он также отмечал влияние семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который, по его мнению, открыл многим гонщикам возможность самовыражения вне трассы.